Dekker: goed dat rechtspraak in spiegel kijkt na toeslagenaffaire

Demissionair minister Sander Dekker van Rechtsbescherming vindt het een goede zaak dat de rechtspraak ‘in de spiegel’ heeft gekeken over de gemaakte fouten in de toeslagenaffaire. Volgens Dekker moeten regering, parlement en uitvoeringsorganisaties allemaal stappen zetten om herhaling te voorkomen.

De Raad voor de rechtspraak bracht vrijdag een rapport uit over het eigen optreden in zaken van slachtoffers van de toeslagenaffaire. En de conclusies waren niet mals. ‘Voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire bestond de rechtsstaat de facto niet’, zei voorzitter Henk Naves over de bevindingen.

‘Wat er is gebeurd is met de toeslagenaffaire is vreselijk’, aldus Dekker. ‘We hebben met z’n allen moeten constateren dat heel veel mensen zijn vermorzeld, platgewalst, door de organisaties binnen onze rechtstaat. De Belastingdienst in het bijzonder.’

Geen simpele oplossing

Een ‘simpele oplossing’ is er niet, aldus Dekker. ‘Er is actie op alle fronten nodig.’ Wetgeving moet niet meer helemaal worden ‘dichtgetimmerd’, benadrukt hij. ‘In de strijd tegen fraude zijn wetten gemaakt die eigenlijk geen ruimte laten om rekening te houden met specifieke gevallen waarmee mensen te maken kunnen hebben.’

Die aandacht voor de menselijke maat moet ook vorm krijgen bij het loket van uitvoeringsorganisaties. Ook moet er beter worden geluisterd naar de instanties die de regering adviseren over wetgeving, zoals de Afdeling Advisering van de Raad van State.

Zelfs als gedupeerden de weg naar de rechter vonden, konden ze daar vaak niet worden geholpen. De rechters constateerden in hun rapport dat ze door geldende jurisprudentie die ruimte juist niet hadden.