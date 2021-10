Chinese maaltijdbezorger Meituan krijgt grote boete

De Chinese maaltijdbezorger Meituan krijgt van de Chinese mededingingsautoriteit een boete van omgerekend bijna 461 miljoen euro. Reden is het schenden van monopolieregels, meldde de waakhond. De boete volgt na maandenlang onderzoek naar de praktijken van het maaltijdbezorgbedrijf.

Meituan is een marktplaats voor miljoenen restaurants en biedt ook hotelboekingen en de bezorging van boodschappen. Het bedrijf krijgt niet alleen een boete, maar moet ook aanbieders geld teruggeven die hadden betaald om een prominente plek op het platform te krijgen. Dat bedrag komt uit op omgerekend 173 miljoen euro. Meituan moet daarnaast de wettelijke rechten van restaurants naleven en de veiligheid van bezorgers verbeteren.

Meituan liet in een verklaring weten de boete te accepteren en ‘op resolute wijze’ de instructies van de waakhond op te volgen. Ook zegt de maaltijdbezorger ervoor te zorgen dat de concurrentiepositie van andere bedrijven niet ondermijnd wordt.

De Chinese overheid is al langer bezig met het aanpakken van met name techbedrijven in het land. De Chinese president Xi Jinping wil daarmee onder meer de welvaart beter verdelen, zodat niet al het geld naar grote bedrijven gaat en werknemers eerlijker betaald krijgen. Eerder kreeg taxi-app Didi ook al een boete, net als webwinkel Alibaba.