Journalist Moeratov draagt Nobelprijs op aan krant en collega’s

Moeratov won de Vredesprijs samen met de Filipijnse Maria Ressa. Het Noorse Nobelcomité prees de journalisten voor hun inzet voor de vrijheid van meningsuiting. De voorzitter van het comité noemde Novaja Gazeta ‘de meest onafhankelijke krant van Rusland’, met een kritische grondhouding tegenover de macht.

Zo publiceerde de krant na het neerhalen van vlucht MH17 in 2014 een verontschuldiging op de voorpagina. In een groot lettertype stond in het Nederlands ‘Vergeef ons, Nederland’, met de Russische vertaling in kleine letters daaronder. De voorpagina was verder ingenomen door een foto in een grijs kader van de rouwstoet die over de snelweg rijdt.

Niet zonder risico

Kritische berichtgeving is in Rusland niet zonder risico. Er zijn in het recente verleden meerdere journalisten gedood van Novaja Gazeta, onder wie Anna Politkovskaja. Die prominente onderzoeksjournaliste stond uitermate kritisch tegenover de regering van president Vladimir Poetin en is in 2006 doodgeschoten in haar appartementencomplex in Moskou.

Moeratov heeft de dood van Politkovskaja deze maand nog herdacht en zei dat de Nobelprijs is bedoeld voor degenen ‘die zijn gestorven terwijl ze het recht van mensen verdedigden op vrijheid van meningsuiting.’ Hij erkende eerder dit jaar in een interview met persbureau AFP dat werken voor zijn krant gevaarlijk kan zijn. ‘Maar we gaan nergens heen. We blijven wonen en werken in Rusland.’

Getalenteerd en moedig

De Russische regering heeft Moeratov wel gefeliciteerd met het winnen van de Vredesprijs. Een woordvoerder van het Kremlin noemde de journalist ‘getalenteerd’ en ‘moedig’.

Aan het winnen van de Vredesprijs is een bedrag verbonden van 10 miljoen Zweedse kroon, omgerekend ongeveer 987.000 euro. Moeratov en Ressa delen dat geld. De Russische journalist heeft al laten weten een deel van het bedrag te doneren aan een stichting voor kinderen met zeldzame aandoeningen.