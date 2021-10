Asielzoekers slapen voor derde nacht op stoelen en veldbedden

Bij de centrale noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel hebben in de nacht van donderdag op vrijdag voor de derde nacht op rij mensen op veldbedden en stoelen geslapen. Of dat er meer waren dan de twee voorgaande nachten kon een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) niet zeggen. In Ter Apel zijn ongeveer 150 veldbedden ter beschikking gesteld.

Hoelang mensen mogelijk nog moeten slapen op veldenbedden en stoelen in Ter Apel, durft de woordvoerster niet te zeggen. De druk op de asielopvang is zo groot dat het lastig blijft een slaapplek voor iedereen te vinden. Woensdag werd daarom in Amsterdam het marineterrein weer in gebruik genomen voor opvang en besloot het kabinet om legerplaats Harskamp in Ede langer open te houden voor de opvang. ‘Legerplaats Harskamp en het marineterrein in Amsterdam zorgen voor iets meer ruimte, maar het hangt allemaal af van de instroom van mensen.’

Ondertussen blijft het COA druk op zoek naar andere opvangplekken. Daarvoor zijn ze onder meer in gesprek met gemeenten en ook met hotels en vakantieparken. De gemeente Zaanstad heeft bijvoorbeeld donderdagavond tijdens de raadsvergadering onder voorwaarden groen licht gegeven voor de opvang van zo’n 400 asielzoekers op een boot in de Achtersluispolder. Het COA moet nog kijken naar die voorwaarden.

Met de zoektocht naar nieuwe opvangplekken hoopt het COA te voorkomen dat er crisisnoodopvang moet komen. Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielbeleid) sluit niet uit dat er crisisnoodopvang nodig is, maar benadrukt wel dat dit ‘zeer onwenselijk’ is. Bij crisisopvang wijst de overheid plekken aan om mensen op te vangen, bijvoorbeeld in sporthallen en tenten.