Klacht tegen burgemeester Bruls bij Nationale ombudsman

Horeca-advocaat Raoul Meester heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend tegen het optreden van burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. Meester verwijt Bruls dat hij de uitbaters van grand café Moeke in zijn gemeente ‘schurken’ heeft genoemd. Hij wil een oordeel van de ombudsman over die uitlating.

Bruls liet restaurant Moeke op 25 september sluiten, omdat de eigenaren zich niet aan de nieuwe coronaregels hielden. Een dag later beloofden de eigenaren om alsnog te gaan controleren op coronatoegangsbewijzen, waarop Bruls het dwangbevel introk. Toen de burgemeester de gang van zaken een paar dagen later uitlegde in een gemeentelijke commissievergadering gebruikte hij het woord schurken. De uitbaters zouden zich laf gedragen hebben volgens Bruls.

De uitbaters eisten excuses voor die woorden, maar Bruls weigert dat. Daarom is de zaak nu voorgelegd aan de Nationale ombudsman, die volgens Meester op grond van de Algemene wet bestuursrecht de aangewezen persoon is voor deze kwestie. Het oordeel van de ombudsman geldt als een dringend advies, het is geen bindende uitspraak. Er loopt ook nog een bezwarenprocedure van het restaurant tegen de gemeente over de grond waarop de zaak is gesloten.