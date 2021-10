Noors staatsolieconcern steekt miljarden in waterstofproductie

Het Noorse staatsolie- en gasconcern Equinor gaat miljarden investeren in de productie van waterstof die wordt gemaakt met behulp van aardgas. Noorwegen is zeer rijk aan gas en denkt daarom een belangrijke speler te kunnen worden op de wereldwijde markt voor de zogeheten blauwe waterstof.

In totaal trekt Equinor 100 miljard Noorse kroon, omgerekend ruim 10 miljard euro, uit in de periode tot 2035 voor de waterstofinvesteringen. Daarbij wordt gas uit Noorse velden gebruikt voor de elektriciteit om waterstof te produceren. De uitstoot die vrijkomt uit de productie van dit aardgas moet volgens Equinor voor 95 procent worden afgevangen en opgeslagen in lege gasvelden. Dat wordt dan blauwe waterstof genoemd. Equinor wil ook gaan werken aan groene waterstof, dat wordt geproduceerd met behulp van duurzame energiebronnen, zoals bijvoorbeeld windmolens.

Ook andere grote energiemaatschappijen zoals Shell zijn bezig met waterstofprojecten. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zei maandag nog dat landen hun investeringen in waterstoftechnologie fors moeten opvoeren om aan de klimaatdoelen te kunnen voldoen. Volgens het IEA moet er onder andere meer geld naar productie- en opslagketens voor waterstof om bij te dragen aan het naar nul brengen van de netto-uitstoot van broeikasgassen als CO2.