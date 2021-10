EU gaf vorig jaar kwart minder verblijfsvergunningen af

De EU-landen hebben vorig jaar 2,2 miljoen verblijfsvergunningen afgegeven aan burgers van buiten de EU. Dat zijn er volgens het Europese statistiekbureau Eurostat 706.000 minder dan in 2019 ofwel 24 procent. Het is de eerste daling sinds 2013 en die is voornamelijk te wijten aan de pandemie en de wereldwijde lockdowns waardoor mensen niet konden reizen, stelt Eurostat.