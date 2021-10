Beijing beveelt mijnen weer meer kolen te produceren

De Chinese regering heeft tientallen kolenmijnen opgedragen veel meer steenkool te delven. Het bevel is speciaal gericht aan de vele mijnen in Binnen-Mongolië, een grote regio ten noordwesten van Beijing. Volgens staatsmedia wil de overheid als gevolg van de voortdurende energieschaarste de productie daar snel met bijna 100 miljoen ton opgevoerd zien.

Steenkool is de energiebron van 60 procent van de economie van de volksrepubliek. In het Westen wordt er fanatiek naar gestreefd zo snel mogelijk klimaatneutraal te worden, maar Beijing ziet dat pas in 2060 gebeuren. Heel het land heeft te maken met onder meer stroomuitval, wat ook leidt tot het stilleggen van het werk in ondernemingen.

Recordprijzen voor steenkool, prijscontroles door de staat en emissiedoelstellingen hebben samen de stroomvoorziening in China onder druk gezet. Tot overmaat van ramp brak eind 2019 in China de pandemie uit en raakte het land in conflict met Australië over kolenimport uit dat land. En de vraag naar energie is in de eerste helft van dit jaar nog groter dan die al voor de corona-uitbraak was. Een reeks provincies heeft zich al genoodzaakt gezien beperkende maatregelen te treffen om het energieverbruik terug te dringen.

In China werd in augustus nauwelijks gereageerd op de alarmsignalen van het Intergouvernementele Panel over Klimaatverandering (IPCC), dat over een catastrofe voor de mensheid repte. China is goed voor ongeveer een derde van alle broeikasgassen die worden uitgestoten. Het land telt meer dan duizend kolencentrales, ongeveer de helft van alle kolencentrales op aarde. De volksrepubliek blijft er officieel wel naar streven in 2060 klimaatneutraal te zijn en rekent erop dat ze in 2030 op het hoogtepunt is wat betreft de uitstoot van CO2.