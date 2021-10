Brussel: Griekenland weigert onderzoek naar pushbacks

Ze prees daarentegen Kroatië, dat heeft toegezegd onmiddellijk aantijgingen over het soms met geweld terugsturen van migranten richting Bosnië en Herzegovina door politiediensten te gaan onderzoeken. Ook zal het land een onafhankelijke controledienst opzetten. ‘We moeten onze grenzen beschermen, maar met respect voor mensenrechten en de rechtsstaat. Ook staat de reputatie van de EU op het spel’, aldus Johansson.

Griekenland en Kroatië kwamen deze week in opspraak over pushbacks door een onderzoek van internationale media waaronder het Nederlandse Pointer en Lighthouse Reports. Zij berichtten over ontluisterende praktijken op basis van onder meer videobeelden en verklaringen van getuigen. Zo zouden gemaskerde politiemensen vluchtelingen in Kroatië in busjes naar de grens rijden en met knuppels de grens met Bosnië en Herzegovina over slaan. In Griekenland zouden migranten en vluchtelingen in bootjes die met EU-geld zijn gefinancierd zijn teruggestuurd. Dat wordt onderzocht, aldus de commissie.

Mitarachi vindt dat Brussel zich niet moet bemoeien met hoe Griekenland zijn grenzen bewaakt. Bovendien ontkent Athene de aantijgingen. Er komen al geruime tijd berichten over pushbacks binnen, ook van hulporganisaties.