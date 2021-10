Autofabriek VDL Nedcar ligt nog steeds stil door cyberaanval

Autofabriek VDL NedCar in het Limburgse Born ligt vrijdag nog steeds stil als gevolg van de grote cyberaanval bij industrieconcern VDL. Volgens een woordvoerder ondervinden alle 105 VDL-ondernemingen ‘in meer of mindere mate’ nog hinder van de computerkraak.

De aanval raakte de bedrijfsvoering donderdag al flink. Doordat de onlinesystemen uitgeschakeld waren was het voor medewerkers bijvoorbeeld niet mogelijk om e-mails te sturen. En omdat veel processen verregaand zijn geautomatiseerd en gedigitaliseerd, troffen de problemen ook de productie. Veel medewerkers uit de productie werden dan ook naar huis gestuurd.

Over de aard van de cyberaanval doet VDL nog altijd geen uitspraken. Alles is nog in onderzoek, liet het bedrijf eerder weten. Of er aangifte is gedaan en of er bijvoorbeeld losgeld wordt geëist door criminelen, is niet naar buiten gebracht. Ook is niet bekend hoe groot de schade is als gevolg van de stilliggende productie in bijvoorbeeld Born.

Voor VDL werken ruim 15.000 medewerkers in negentien landen. De VDL-bedrijven zijn onderverdeeld in vier divisies: Toeleveringen, Autoassemblage, Bussen en Eindproducten. Het bedrijf was vorig jaar goed voor een omzet van 4,7 miljard euro.