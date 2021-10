De Jonge: te vroeg voor oordeel over schrappen coronapas

Coronaminister Hugo de Jonge vindt het nog te vroeg om te zeggen of het coronatoegangsbewijs (CTB) na 5 november wordt verlengd of niet. Dat zei hij vrijdag voorafgaand aan de ministerraad.

Eind september werden er een aantal versoepelingen doorgevoerd, en het effect daarvan op de besmettingen begint langzaam zichtbaar te worden, aldus De Jonge. ‘We hebben een tijd lang een daling gezien, daarna stabilisatie. Maar de eerste signalen dat de verspreiding van het virus toch weer sterker is, zien we nu.’

De Telegraaf berichtte vrijdag op basis van Haagse bronnen dat de coronapas volgende maand nog niet verdwijnt, als de druk op de ziekenhuizen niet verder daalt. Waar het aantal besmettingen voorheen een belangrijke indicator was in het coronabeleid, vaart het kabinet meer op de cijfers uit de ziekenhuizen, nu een groot deel van de bevolking is gevaccineerd. Als er dagelijks minder dan tien opnames op de intensive care zijn, en minder dan veertig op de verpleegafdelingen, komt afschaffing van het CTB in beeld. Beide waardes liggen momenteel nog hoger.

Maar volgens De Jonge is het te vroeg voor conclusies. De experts van het Outbreak Management Team komen dit weekeinde met een ‘eerste duiding’ van de huidige situatie. In de eerste week van november volgt er dan een OMT-advies, op basis waarvan het kabinet de knoop doorhakt.