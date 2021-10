Kabinet: hoge gasprijs geen reden om meer uit Groningen te halen

Commissaris van de Koning René Paas zei deze week tegen Nieuwsuur dat het ophogen van de winning ‘schandalig’ zou zijn. ‘Dat is uitgesloten.’ Ook Ollongren en Blok zeggen resoluut dat de gaskraan niet verder open gaat om de prijs te drukken. ‘Er is geen reden om bezorgd te zijn’, zegt Blok hierover.

De demissionaire bewindsman maakt zich ook geen grote zorgen over de gasvoorraden. Omdat afgelopen winter relatief streng was en het ook in het voorjaar nog even koud bleef, zijn de voorraden beperkt. Maar ‘de gasopslagen met het type gas dat voor huishoudens wordt gebruikt, zijn behoorlijk gevuld’, zegt Blok. De opslag met het type gas dat voor bedrijven wordt gebruikt, is ‘minder gevuld’, aldus de bewindsman.

Bron van zorg

Dat de energierekening voor veel huishoudens bijna onbetaalbaar dreigt te worden door de hoge prijzen, is een grote bron van zorg voor het kabinet. In de ministerraad op vrijdag, maar ook tijdens een extra ingelast beraad op dinsdag, overleggen bewindspersonen over een oplossing.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra wilde vrijdag nog niets kwijt over mogelijke oplossingen. Dat moet eerst binnen het kabinet worden besproken, zei hij.