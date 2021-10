Dick Benschop gaat langer door als topman van Schiphol. De raad van commissarissen van de luchthaven heeft hem benoemd voor een tweede termijn van vier jaar. Dat betekent dat hij nog tot in 2026 actief blijft voor de Royal Schiphol Group, waartoe onder meer ook Rotterdam The Hague Airport behoort.

Volgens Louise Gunning, de voorzitter van de commissarissen, heeft Benschop het de afgelopen jaren goed gedaan, terwijl de coronapandemie voor ‘de moeilijkste omstandigheden denkbaar’ zorgde in de luchtvaart. Zelf is Benschop ‘zeer blij’ met het in hem gestelde vertrouwen. Hij is naar eigen zeggen ook uitermate gemotiveerd om het ‘voor Nederland zo belangrijke herstel van Schiphol’ verder vorm te geven. Dan gaat het volgens hem ook om een verbetering van de leefomgeving en beslissende stappen in de verduurzaming van de luchtvaart.

De inmiddels 63-jarige Benschop was in het verleden namens de PvdA staatssecretaris voor Europese Zaken in het tweede kabinet-Kok. Later ging hij aan de slag bij olie- en gasconcern Shell. Hij was van 2011 tot eind 2015 president-directeur van Shell Nederland. Zijn tweede termijn bij Schiphol gaat in op 1 mei volgend jaar.