Chipfabrikant TSMC boekt recordomzet door chiptekorten

De Taiwanese chipproducent TSMC heeft in het derde kwartaal een recordomzet geboekt. Het bedrijf profiteerde van het wereldwijde chiptekort. TSMC maakt chips voor andere bedrijven en die worden gebruikt in onder meer smartphones en auto’s.

De inkomsten van TSMC kwamen in het derde kwartaal uit op bijna 415 miljard Taiwanese dollar, omgerekend zo’n 12,8 miljard euro. In september steeg de omzet met 20 procent. De resultaten van TSMC krijgen in het derde kwartaal vaak een boost doordat bedrijven nieuwe gadgets en smartphones produceren voor de feestdagen. Zo maakt Apple de pas gelanceerde iPhone 13.

TSMC werkt niet alleen op hogere capaciteit om aan alle vraag te voldoen, maar kan volgens analisten ook meer geld vragen voor zijn diensten. Door capaciteitsbeperkingen kan het chipbedrijf niet volledig profiteren van de tekorten in de markt. Het bedrijf heeft productiecapaciteit moeten verleggen naar onder meer chips voor auto’s.

Het chiptekort lijkt nog nijpender te worden. Volgens handels- en technologiebedrijf Susquehanna Financial Group (SIG) is de doorlooptijd in de branche voor de negende maand op rij gestegen. Dat is de tijd tussen het plaatsen van een bestelling voor halfgeleiders en de levering ervan. De doorlooptijd was in september 21,7 weken, verreweg het langst sinds SIG de gegevens begon te meten, in 2017.