AEX daalt na sterk herstel, beleggers wachten op banencijfer VS

De Amsterdamse beurs is vrijdag licht omlaaggegaan, na het sterke koersherstel een dag eerder. Beleggers zijn vooral in afwachting van het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag wordt vrijgegeven. De werkgelegenheid in de grootste economie ter wereld speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. Bij een meevallend banenrapport neemt de kans toe dat de centrale bank zijn steunprogramma’s voor de economie sneller gaat afbouwen.

Na een woelige week lijken de financiële markten wat te zijn gekalmeerd door de instemming van de Amerikaanse Senaat met een verhoging van het schuldenplafond van de overheid tot in december. Daarmee wordt voorkomen dat de Amerikaanse regering zonder geld komt te zitten en de Verenigde Staten niet meer aan hun financiële verplichtingen zouden kunnen voldoen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent in de min op 773,66 punten. De hoofdindex had een dag eerder ruim 2 procent gewonnen. De MidKap klom 0,1 procent tot 1046,99 punten. Frankfurt en Parijs verloren tot 0,2 procent. Londen won 0,1 procent.

Shell

Olie- en gasconcern Shell profiteerde van de hogere olieprijzen en ging aan kop in de AEX met een winst van 1,8 procent. Fintechbedrijf Adyen sloot de rij met een min van 3,1 procent. Just Eat Takeaway zakte 1 procent na de aankondiging van het vertrek van Matt Maloney, de oprichter van de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub. Maloney trad in juni dit jaar toe tot het bestuur van de eigenaar van Thuisbezorgd.nl na afronding van de overname van zijn bedrijf. Maloney vertrekt per 1 december om andere kansen na te streven.

NN Group won 0,4 procent. NN Insurance Belgium heeft een overeenkomst bereikt over de aankoop van een portefeuille van individuele levensverzekeringen van branchegenoot Athora Belgium. ASML daalde 1,4 procent. De Taiwanese chipproducent TSMC, een grote klant van de chipmachinemaker, boekte een recordomzet in het afgelopen kwartaal door het wereldwijde chiptekort.

International minimumbelastingtarief

De aandacht van beleggers gaat ook uit naar het plan voor een internationaal minimumbelastingtarief van 15 procent. Vrijdag is er een vergadering onder leiding van de Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking (OESO) over het plan. Het belastingplan wordt gesteund door circa 140 landen.

De euro was 1,1548 dollar waard, tegen 1,1565 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,3 procent tot 79,28 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent meer op 82,87 dollar per vat.