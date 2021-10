Nikkei stevig vooruit dankzij automakers Toyota en Honda

De Nikkei in Tokio ging 1,3 procent hoger het weekeinde in op 28.048,94 punten. De hoofdindex verloor desondanks deze week dik 2 procent. Een daling van de yen zorgde voor koerswinsten bij de grote Japanse exportbedrijven, die hun producten in het buitenland goedkoper zien worden. Toyota en concurrent Honda stegen daardoor tot ruim 3 procent. Eneos bleef vrijwel onveranderd. De grootste olieraffinaderij van Japan koopt volgens lokale media de producent van zonne- en windenergie Japan Renewable Energy voor omgerekend zo’n 1,6 miljard euro van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs en het investeringsfonds GIC uit Singapore.

In Shanghai, waar beleggers terugkeerden na een vakantieweek, noteerde de beurs tussentijds 0,5 procent in de plus. Uit cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit bleek dat de Chinese dienstensector in september weer is gegroeid, na de grootste krimp van de sector sinds de coronapandemie in augustus.

Evergrande

In Hongkong won de Hang Seng-index 0,1 procent, na het sterke herstel een dag eerder. Beleggers wachten nog altijd op ontwikkelingen rond het noodlijdende Chinese vastgoedconcern Evergrande. De handel in het aandeel ligt al sinds maandag stil in afwachting van belangrijk nieuws van het bedrijf. Andere Chinese vastgoedaandelen gingen wel omlaag door de vrees dat een faillissement van Evergrande een domino-effect zal veroorzaken binnen de sector.

In Zuid-Korea verloor de Kospi 0,1 procent. Zwaargewicht Samsung daalde 0,1 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern zag de winst in het afgelopen kwartaal met 28 procent stijgen tot het hoogste niveau in drie jaar, mede dankzij een sterke vraag naar zijn opvouwbare smartphone. Beleggers hadden echter op meer gerekend. Het bedrijf brengt later deze maand het volledige kwartaalrapport naar buiten.