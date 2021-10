Media: VS hebben discreet militairen getraind op Taiwan

De Verenigde Staten hebben discreet militairen naar Taiwan gestuurd om lokale grondtroepen te trainen. Het eiland moet zo beter worden voorbereid op mogelijke agressie door China, bericht de krant The Wall Street Journal, die zich baseert op anonieme bronnen uit de VS. Ingewijden hebben het bericht ook bevestigd tegenover andere internationale media.

De krant schrijft dat de trainingsmissie wordt uitgevoerd door een twintigtal militairen uit de VS. De Amerikaanse troepen zouden volgens bronnen van de krant al zeker een jaar actief zijn op het eiland. Dat de VS helpen bij het trainen van de strijdkrachten op Taiwan ligt gevoelig in het communistische China. Dat ziet het democratisch bestuurde eiland voor de kust als eigen grondgebied.

Taiwanese media schreven afgelopen november al over de komst van Amerikaanse troepen. Die moesten mariniers en speciale eenheden trainen om amfibische operaties uit te voeren. De autoriteiten op Taiwan en in de Verenigde Staten hielden toen nog vol dat de berichtgeving niet klopte. Het Taiwanese ministerie van Defensie wilde dit keer niet reageren op het bericht over de trainingsmissie in The Wall Street Journal.

Militaire spanningen

Het eiland Taiwan is sinds 1949 in handen van nationalistische, anti-communistische Chinezen. Die waren het Chinese vasteland ontvlucht nadat zij een burgeroorlog hadden verloren van de communisten. De spanning met China loopt inmiddels weer steeds verder op.

De minister van Defensie van het eiland waarschuwde deze maand dat de militaire spanningen tussen Taiwan en China de ergste zijn in zeker veertig jaar. Hij deed zijn uitspraak nadat in korte tijd circa 150 militaire vliegtuigen uit China in de luchtverdedigingszone van Taiwan waren waargenomen. Het ging onder meer om gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers.

Taiwan denkt dat China in 2025 de mogelijkheid heeft om met minimale verliezen een grootschalige invasie uit te voeren. Het eiland kocht de afgelopen jaren voor miljarden aan wapentuig in de Verenigde Staten.