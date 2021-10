Productie Nederlandse industrie kromp in augustus

De Nederlandse industrie heeft in augustus iets minder geproduceerd dan in juli, maar wel flink meer dan een jaar eerder. Ook ten opzichte van augustus 2019, in het laatste jaar voor de coronacrisis, lag de productie nog beduidend hoger, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan volgens het statistiekbureau het beste worden gekeken naar zogeheten voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van juli op augustus daalde de productie in Nederland dan met 1,9 procent.

Wat precies de oorzaak is van de afname, meldt het CBS niet. Waarschijnlijk speelt mee dat veel bedrijven de laatste tijd met bevoorradingsproblemen kampen. Maar de gemiddelde dagproductie lag nog wel 9,8 procent hoger dan in augustus vorig jaar, toen de productie net weer opkrabbelde van de door de coronacrisis veroorzaakte dip. Vergeleken met twee jaar terug werd er in Nederland over de gehele linie ongeveer 6 procent meer geproduceerd.

Vertrouwen van ondernemers

Ruim twee derde van alle onderdelen van de industrie produceerde meer dan een jaar eerder. De machine-industrie deed het op jaarbasis zelfs meer dan de helft beter. In de transportmiddelenindustrie kromp de productie wel vergeleken met een jaar eerder. Dat komt volgens het CBS door het wereldwijde chiptekort. Net als in eerdere maanden lag de productie in een aantal fabrieken daarom tijdelijk stil.

Het CBS kijkt ook naar het vertrouwen van ondernemers in de industrie. Daarvan zijn al gegevens beschikbaar over september. Ondanks dat er de laatste tijd ook veel zorgen klinken over bevoorradingsproblemen, is de stemming bij producenten vorige maand verbeterd ten opzichte van augustus. Bedrijven waren vooral positiever over de toekomstige bedrijvigheid.

Daarmee onderscheidt Nederland zich van buurland Duitsland. Volgens recente cijfers van het Duitse statistiekbureau nam het producentenvertrouwen in september daar juist af. De Duitse industrie heeft flink te lijden onder de leveringsproblemen zoals het tekort aan chips voor de auto-industrie.