Winnaar(s) Nobelprijs voor de Vrede bekendgemaakt in Oslo

Er zijn allerlei bekende en onbekende kandidaten naar voren geschoven, inclusief de gevangen zittende Russische politicus Aleksej Navalni, de klimaatactiviste Greta Thunberg, de oppositieleider van Belarus Svetlana Tichanovskaja en een Indiase immigrant en filantroop in Texas, Raveen Arora.

Vorig jaar ging de prijs weer naar een VN-organisatie, het Wereldvoedselprogramma (WFP). Dit jaar maakt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) volgens waarnemers en wedders een grote kans. Tal van mensenrechtenactivisten en journalisten- of mediaorganisaties worden ook tot kanshebbers gerekend. Dinsdag wonnen wetenschappers die zich met veranderingen in het klimaat bezighouden de Nobelprijs voor Natuurkunde. Dat is een opsteker voor Thunberg en voor de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC).

Er is in de wereld weinig vooruitgang geboekt in het tot stand brengen van vrede en een eerdere Nobelprijswinnaar (2019), de Ethiopische leider Abiy Ahmed, is nu in oorlog met het noorden van zijn land. Volgens waarnemers is het erg moeilijk voor de jury om letterlijk een vredestichter te vinden. De winnaar wordt om 11.00 uur bekendgemaakt.