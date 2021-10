Studie: Marsverkenner Perseverance helpt bij zoektocht naar leven

Beelden die de Marsverkenner Perseverance heeft gemaakt onthullen dat er miljarden jaren geleden waarschijnlijk water over de planeet heeft gestroomd. Dat blijkt uit een wetenschappelijke studie die donderdag is gepubliceerd.

In februari landde de Perseverance van NASA op de planeet Mars. Het Amerikaanse ruimteagentschap wil bewijs vinden dat er microben op de rode planeet hebben geleefd. Het werkgebied van de rover is de krater Jezero waar miljarden jaren geleden, toen op Mars water zou hebben gestroomd, mogelijk een rivier in een meer uitmondde.

Wetenschappers hebben beelden geanalyseerd van kliffen in de krater en uit de verschillende lagen valt op te maken hoe de formatie van het landschap tot stand kwam. Volgens NASA-astrobioloog Amy Williams blijkt uit de onderste lagen dat Mars ongeveer 3,7 miljard jaar geleden ‘warm en vochtig genoeg was om een hydrologische cyclus te ondersteunen’. Dat betekent dat er water op de planeet heeft kunnen bestaan.

Uit de bovenste lagen blijkt dat er in de mogelijke rivier hevige overstromingen plaats hebben gevonden. Op basis van de analyse kan de NASA besluiten waar op de planeet de Marsverkenner meer onderzoek te doen. Zo hopen wetenschappers meer tekenen van lang uitgestorven leven - als dat bestond - op de planeet te vinden.

‘We wisten op basis van eerdere informatie al dat het water moest zijn dat deze delta vormde’, aldus Williams over het landschap in krater Jezero. ‘Door deze nieuwe afbeeldingen is het alsof we het boek echt kunnen lezen in plaats van dat we alleen maar naar de omslag kijken.’

De zeswielige Marsverkenner met twintig camera’s en een boor aan boord landde begin dit jaar op Mars, na een ontwikkelingsprogramma van acht jaar dat zo’n 2,1 miljard euro kostte. De rover heeft in de afgelopen maanden meerdere monsters genomen en minihelikopter Ingenuity opgelaten.