Tesla-hoofdkantoor verhuist van Silicon Valley naar Texas

Tesla-topman Elon Musk heeft aangekondigd dat het hoofdkantoor van het bedrijf van Californië naar de staat Texas verhuist. ‘Ik ben verheugd dat ik aan kan kondigen dat we ons hoofdkantoor verhuizen naar Austin’, aldus Musk tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

Dat bekent echter niet dat het bedrijf volledig vertrekt uit Silicon Valley. ‘Wij zullen onze productiecapaciteit in Californië blijven verhogen’, vertelde Musk tijdens de vergadering die in Austin plaatsvond bij een autofabriek in aanbouw.

Een verhuizing van de autofabrikant hing al langer in de lucht. De Tesla-topman verhuisde na twee decennia in Los Angeles vorig jaar zelf naar de Texaanse stad Austin. Ook haalde hij aan het begin van de coronapandemie hard uit naar de Californische autoriteiten, volgens Musk waren de coronamaatregelen in de staat veel te streng.