Skoda verlaagt tot eind dit jaar autoproductie om chiptekort

Automerk Skoda gaat tot eind dit jaar de productie bij zijn fabrieken in Tsjechië flink verlagen vanwege de grote chiptekorten in de wereldwijde auto-industrie. Het dochterbedrijf van het Duitse Volkswagen verwacht dat die tekorten pas in de tweede helft van 2022 minder worden.

De productieverlaging gaat vanaf 18 oktober in. Skoda heeft twee fabrieken in de Tsjechische thuismarkt. Mogelijk kan de productie zelfs helemaal stil komen te liggen. Vorig jaar bouwde Skoda nog meer dan 750.000 auto’s in de fabrieken in Tsjechië.

Volgens een woordvoerder zijn er veel auto’s in opslag die nog chips nodig hebben. Die krijgen prioriteit om ze zo snel mogelijk aan klanten te kunnen leveren, aldus Skoda.