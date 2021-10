Deal over schuldenplafond VS zet beurzen New York hoger

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met aardige koerswinsten geëindigd. De stemming onder beleggers op Wall Street kreeg steun door de deal die de Republikeinen en Democraten in de Senaat hebben gesloten over een verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid tot in december. Verder nam het aantal nieuwe werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten minder sterk toe dan verwacht.