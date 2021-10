Autoshow Genève gaat voor derde jaar op rij niet door

De autosalon is al meer dan honderd jaar oud. Samen met de autoshow IAA in Duitsland en de autotentoonstellingen in het Japanse Tokio en het Amerikaanse Detroit is die van Genève de grootste ter wereld voor autobedrijven om nieuwe modellen en technologie te tonen. Maar in 2020 en 2021 werd de show afgeblazen vanwege het coronavirus en de reisbeperkingen waardoor deelnemers, journalisten en bezoekers niet konden komen.

De organisator van de autosalon zegt dat het risico op corona groot is voor een dergelijk omvangrijk indoor evenement. Veel deelnemers willen daarom niet komen. De show wordt nu uitgesteld tot 2023.