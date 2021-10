Engeland schrapt inreisverbod voor reizigers uit 47 landen

Door de rode lijst in te korten komt het internationale reisverkeer met Engeland verder op gang. Dat is volgens de Britse regering mogelijk omdat in eigen land en daarbuiten steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen Covid-19.

Voor rood aangemerkte landen gelden uitzonderingen voor Britten, Ieren en mensen met een Britse verblijfsvergunning. Zij moeten bij aankomst in Engeland verplicht in een hotel in quarantaine. Deze maatregelen gelden volgende week alleen nog voor Colombia, de Dominicaanse Republiek, Ecuador, Haïti, Panama, Peru en Venezuela.

De Britse regering heeft ook besloten dat gevaccineerden uit 37 landen niet meer in quarantaine hoeven bij aankomst in Engeland. Het gaat om onder meer India, Turkije en Brazilië. De regering bepaalt alleen de coronaregels voor Engeland. Noord-Ierland, Schotland en Wales maken hun eigen beleid, maar volgen vaak het Engelse voorbeeld.