Red Hot Chili Peppers volgend jaar in Nederland

De Amerikaanse band Red Hot Chili Peppers komt naar Nederland tijdens de wereldtournee volgend jaar. De rockband staat 10 juni 2022 in het Goffertpark in Nijmegen, meldt concertorganisator MOJO.

Tijdens de tournee komen hun grootste hits aan bod en spelen ze nieuwe nummers van het nog uit te komen nieuwe album. Ook nemen ze een handjevol andere artiesten mee op tournee. Onder meer rapper A$AP Rocky, The Strokes, HAIM en Anderson .Paak & The Free Nationals doen mee. Red Hot Chili Peppers beginnen hun wereldtour begin juni in Spanje. Ze staan ook op het Belgische rockfestival Rock Werchter begin juli.

De rockband werd in 1983 opgericht en bestaat tegenwoordig uit zanger Anthony Kiedis, bassist Flea, drummer Chad Smith en gitarist John Frusciante. De band veranderde geregeld van samenstelling en scoorde grote hits met nummers als Californication, Snow, Otherside en Under the Bridge.