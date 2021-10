Willem Holleeder: ik ben wederom door het slijk gehaald

Willem Holleeder heeft ‘vijf zware dagen’ achter de rug, ‘waarin ik wederom door het slijk ben gehaald en waarin me van alles wordt verweten wat niet waar is’. ‘Het is achter de rug nou, maar het doet me wel zeer’, zo sprak hij donderdag tijdens zijn hoger beroep in de extra beveiligde zittingszaal van de rechtbank op Schiphol.

Daar sloot het gerechtshof vijf dagen van verhoren af, waarin eerst Holleeders zussen Astrid en Sonja in het getuigenbankje plaatsnamen. Donderdag sloot Sandra den Hartog de reeks af. Zij had na de gewelddadige dood van haar partner Sam Klepper in 2000 jarenlang een relatie met Willem Holleeder (63). Net als zijn beide zussen verklaarde ze bij justitie belastend over hem.

De drie vrouwen trokken hun beschuldigende vinger tijdens de verhoren bij het hof voor geen centimeter in. Het relaas van Sandra den Hartog - net als de zussen onzichtbaar verklarend vanuit een beschermde cabine en zelfs sprekend met stemvervorming - was doorspekt van de angst die ze zegt te hebben ervaren tijdens haar jaren met Holleeder. ‘Ik wist veel, maar ik was zo bang dat het geen seconde in me opkwam naar de politie te stappen.’

Eindstreep

Haar getuigenis was in Holleeders ogen de zoveelste stroom onwaarheden die over hem werd uitgestort. ‘Ik vind het moeilijk en verschrikkelijk. Ik kan best veel hebben, maar mensen worden gewoon helemaal gek gemaakt om niks.’ Hij benadrukte opnieuw zich nooit met moorden te hebben beziggehouden.

Het hoger beroep in zijn strafzaak beweegt zich langzaam richting de eindstreep. Komende week is het woord aan nabestaanden van zijn vermeende slachtoffers. Ook staat het verhoor gepland van Fred Ros, kroongetuige in het grote liquidatieproces Passage. Hoewel Holleeder zegt hem niet te kennen (’Nooit gezien, nooit gesproken’) heeft Ros - net als Sandra den Hartog donderdag deed - hem gekoppeld aan crimineel Dino Soerel. Die is onherroepelijk tot levenslang veroordeeld voor moorden waarvan ook Holleeder wordt beschuldigd.

Het getuigenverhoor van Ros is volgende week donderdag. Op 22 november begint het OM aan het requisitoir, dat na twee dagen moet uitmonden in de strafeis. Vanaf 30 november is het woord drie dagen aan de verdediging. Op 21 januari volgend jaar staat het laatste woord van Holleeder gepland. De uitspraak is 24 juni.