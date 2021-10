Keukenhof opent deuren voor 45.000 bezoekers per dag in 2022

De Keukenhof opent in maart 2022 weer de deuren, voor maximaal 45.000 bezoekers per dag, zo laat een woordvoerster van het park donderdag weten. Kaarten worden verkocht met een tijdslot, zodat het aantal bezoekers over de dag verspreid kan worden. Doorgaans krijgt het park tegen de anderhalf miljoen bezoekers per jaar, vanuit de hele wereld, met tienduizenden tijdens de paasdagen.

De kaartverkoop ging dinsdag al van start, waarbij er binnen enkele uren 15.000 tickets werden verkocht. De tickets werden vooral opgekocht door toeristische partners voor populaire dagen, zoals Pasen of tijdens het bloemencorso. Op een doordeweekse dag trekt de Keukenhof zo’n 25.000 bezoekers, op de populaire dagen en in het weekend komen er ruim 45.000 dagelijkse bezoekers naar het park, laat de woordvoerster weten.

De Keukenhof begon donderdag met het planten van zeven miljoen bloembollen. Tot half december gaan veertig tuinmannen dagelijks aan de slag om de bollen handmatig in de grond in Lisse te krijgen. De Keukenhof in Lisse is open voor publiek van 24 maart tot en met 15 mei.

Vorig jaar gesloten

Het park was vorige jaar gesloten in verband met de coronamaatregelen, maar trok in 2019 nog recordaantallen bezoekers, met lange files en een druk park tot gevolg. Met de tijdslots en de dagtickets hoopt het park dat te voorkomen. ‘Daarmee wordt de beleving voor de bezoeker nog beter en voorkomen we drukte op de wegen rondom Keukenhof’, aldus directeur Bart Siemerink.

Er gaat de komende weken een ruim palet aan bollen de grond in. ‘Narcissen, hyacinten, krokussen en tulpen in achthonderd verschillende soorten, kleuren, vormen, grootten en hoogten’, vertelt een woordvoerster. Op sommige plekken worden meerdere lagen bollen geplaatst. ‘Een bol, zand erover en dan weer een nieuwe bol erop’, legt de woordvoerster uit. ‘Dan komt bijvoorbeeld eerst de krokus uit, gevolgd door de narcis en daarna de tulp. Zo is het park acht weken lang verschillend.’