Bondskanselier Merkel brengt afscheidsbezoek aan paus Franciscus

De Duitse bondskanselier Angela Merkel is door paus Franciscus in het Vaticaan ontvangen. Ze sprak hem tijdens het privébezoek, haar laatste in de functie van regeringsleider, over onder meer klimaatverandering, kindermisbruik binnen de kerk, migratie en de coronapandemie.

Merkel was met haar man Joachim Sauer op een privébezoek. Voor de 67-jarige protestantse politica die in november 2005 bondskanselier werd, is het al het vijfde privébezoek aan de paus. De twee zijn erg op elkaar gesteld. De paus omschreef Merkel recent nog als ‘een van ‘s werelds grootste politieke figuren’.

De paus en Merkel hadden donderdag cadeaus voor elkaar. Hij gaf haar kopieën van enkele van zijn geschriften en een kleine replica van een van de bronzen deuren van de Sint-Pietersbasiliek. Merkel had een ​​driedelige bundel over de evangeliën en een boek over kunstenaar Michelangelo meegenomen.

Ontmoeting met Draghi

Na het bezoek aan het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk volgde ook een ontmoeting met de Italiaanse premier Mario Draghi. Het voormalige hoofd van de Europese Centrale Bank verklaarde dat de vertrekkend bondskanselier zal worden gemist op het publieke toneel en zei ook dat hij haar vaak in Italië verwacht te zien.

Merkel stapt na zestien jaar als bondskanselier uit de Duitse politiek, maar blijft nog wel aan tot een nieuwe regering is gevormd. Haar conservatieve blok, de CDU/CSU, leed bij de verkiezingen van 26 september onder leiding van Armin Laschet een nederlaag en werd de tweede partij van het land.