Aantal nieuwe coronagevallen schiet omhoog, 2760 positieve tests

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 2760 positieve coronatests geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 8 september. Voor een deel komt dat door een eerdere storing. De meldingen die woensdagochtend niet op tijd binnenkwamen, zijn nu alsnog verwerkt. Het is niet bekend om hoeveel meldingen het precies gaat, en hoe hoog het exacte cijfer zonder storing zou zijn geweest, maar ook zonder die storing loopt het aantal nieuwe gevallen op.

Door de snelle stijging van het aantal positieve tests schiet ook het gemiddelde omhoog. In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 13.208 positieve tests, gemiddeld 1887 per dag. Dat is het hoogste niveau in meer dan twee weken tijd.