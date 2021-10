CIA zet speciaal centrum op om China in de gaten te houden

De oprichting van het ‘China Mission Center’ kan volgens de krant The Washington Post worden gezien als teken dat de Verenigde Staten zich opmaken voor een grootschalige en jarenlange worsteling met China. CIA-topman William J. Burns noemt de groeiende rivaliteit met Beijing in een verklaring ‘de grootste geopolitieke uitdaging van de 21e eeuw’.

Een ingewijde zegt tegen de krant dat de CIA wereldwijd meer agenten, taalkundigen en technici gaat inzetten om inlichtingen te verzamelen en Chinese belangen te ondermijnen. De bron vergelijkt dat met de manier waarop de inlichtingendienst tijdens de Koude Oorlog de communistische Sovjet-Unie aanpakte. De CIA gaat nu ook meer mensen opleiden om Mandarijn te spreken.

Grootste gevaar

De dienst was eerder nog veel nadrukkelijker gericht op de strijd tegen terreurorganisaties, maar daar kwam onder de voorganger van Burns verandering in. Er gaat nu weer meer aandacht uit naar landen die als rivalen worden gezien, zoals Rusland, Noord-Korea en Iran.

De voormalige CIA-directeur John Brennan reageert in The Washington Post positief op het besluit een speciaal China-centrum op te richten. ‘Als er een land is dat een eigen missiecentrum verdient, dan is het China wel’, concludeert hij. ‘Dat heeft wereldwijde ambities en vormt het grootste gevaar voor Amerikaanse belangen en de internationale orde.’