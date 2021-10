Reuters: ACM eist aanpassingen App Store Apple in Nederland

Techbedrijf Apple lijkt in Nederland aanpassingen te moeten doen in zijn App Store. Het Amerikaanse bedrijf zou softwareontwikkelaars verplichten om het betalingssysteem van Apple te gebruiken, waarmee het de concurrentieregels zou overtreden. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) zou Apple daarop hebben gesommeerd wijzigingen aan te brengen, meldden bronnen aan persbureau Reuters. Een woordvoerder van de ACM kan geen uitspraken doen over de kwestie. Een rechter moet namelijk nog een beslissing nemen over de eis van de ACM.

Apple ligt al langer onder vuur vanwege zijn betalingsbeleid in de App Store. Met name de eis dat app-ontwikkelaars uitsluitend gebruik mogen maken van het betaalsysteem van Apple, waarbij de commissies variëren tussen 15 en 30 procent, leidt tot klachten van ontwikkelaars.

Het Nederlandse onderzoek naar de vraag of Apple zich schuldig maakt aan misbruik van zijn dominante marktpositie werd in 2019 gestart. De omvang van het onderzoek werd later teruggebracht. Daarbij richtte de toezichthouder zich voornamelijk op apps voor de datingmarkt. Match Group, het moederbedrijf van de populaire app Tinder is een van de klagers. De regels van Apple zouden het bedrijf belemmeren om rechtstreeks met zijn klanten te communiceren over betalingen.

Misbruik

De ACM heeft het Amerikaanse technologieconcern volgens Reuters vorige maand op de hoogte gebracht van haar besluit. Daarmee is de ACM de eerste toezichthouder die vaststelt dat het bedrijf misbruik heeft gemaakt van zijn marktpositie met zijn App Store, al is Apple in verschillende landen wel aangeklaagd. De ACM zou geen boete opgelegd hebben aan Apple, maar eist wel aanpassingen aan het in-app betalingssysteem, aldus de bronnen.

Een woordvoerder van Apple was niet direct bereikbaar voor commentaar. Het bedrijf zou de rechtbank in Rotterdam gevraagd hebben de publicatie van de uitspraak te blokkeren. Niet bekend is wanneer de uitspraak volgt. De procedure is niet toegankelijk voor pers of publiek.