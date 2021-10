Aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen verder gedaald

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw gedaald. Momenteel behandelen intensive cares en verpleegafdelingen nog 469 mensen met Covid-19, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er twaalf minder dan een etmaal geleden.

Van dinsdag op woensdag nam het aantal coronapatiënten dat zo ziek is dat het verpleegd moet worden in een ziekenhuis ook al af, met twee. De dagen daarvoor nam het aantal juist toe. Zaterdag lagen er 422 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen, dinsdag was dat aantal opgelopen tot 483.

Op de intensive cares liggen momenteel 128 ernstig zieke coronapatiënten, een daling van per saldo zes mensen ten opzichte van 24 uur geleden. Er werden negen nieuwe coronapatiënten op de ic’s opgenomen, maar doordat het aantal mensen dat overleed of de afdeling mocht verlaten groter was, nam het totaal aantal mensen met Covid-19 dat een ic-bed bezet houdt toch af.

Op de verpleegafdelingen worden donderdag nog 341 coronapatiënten verzorgd, eveneens een daling van zes ten opzichte van een etmaal eerder. De klinieken zagen 42 nieuwe patiënten met Covid-19 binnenkomen.