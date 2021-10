Brussel noemt geweld tegen migrant bij EU-grenzen onaanvaardbaar

De Europese Commissie is ‘zeer bezorgd’ over nieuwe beschuldigingen over illegale zogenoemde pushbacks in onder meer Griekenland en Kroatië. Dit soms met geweld terugsturen van migranten aan de buitengrenzen van de Europese Unie is ‘onaanvaardbaar en druist in tegen het eerbiedigen van de mensenrechten’, zegt een woordvoerder van de Europese Commissie. Het dagelijks EU-bestuur roept de lidstaten op de aantijgingen te onderzoeken en waar nodig actie te ondernemen.