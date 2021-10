Overijsselse vleesverwerker Stegeman in Belgische handen

Vleesverwerker Stegeman komt binnenkort in Belgische handen. De Mexicaanse eigenaar Sigma Alimentos heeft een akkoord gesloten over de verkoop van zijn activiteiten in België en Nederland, waar ook de Overijsselse verkoper van droge worst, grillworst en andere vleeswaren onder valt. De Belgische Ter Beke Groep neemt die onderdelen over voor een nog onbekend bedrag.

De geschiedenis van Stegeman voert terug tot 1858, toen Johannes Stegeman een ambachtelijke spekslagerij begon in Deventer. Inmiddels staat het hoofdkantoor in Wijhe. Behalve op vleeswaren richt Stegeman zich de laatste tijd ook op vleesvervangers. Zo prijst het bedrijf op zijn site de eigen spinazieburger aan en wil Stegeman uiteindelijk een assortiment dat 50 procent minder vlees bevat.

Stegeman wisselde in zijn geschiedenis al vaak van eigenaar. Tussen de jaren zestig en tachtig van de vorige eeuw werkte het bedrijf samen met de Brabantse vleesverwerker Hendrix, die de slacht verzorgde. Samen gingen de bedrijven op in de voedingsmiddelendivisie van British Petroleum. In 2008 belandde het bedrijf in handen van het Spaanse voedingsmiddelenconcern Campofrio, dat zelf werd overgenomen door Sigma.

Dat laatste bedrijf verkoopt Stegeman nu samen met het Belgische Imperial, omdat dit beter zou zijn voor de winstgevendheid. Met de voorgenomen deal gaan nu in totaal zes fabrieken, waaronder één Nederlandse, over naar Ter Beke. Als de overname rondt is, dragen de nieuwe onderdelen naar verwachting 270 miljoen euro bij aan de omzet van Ter Beke. Toezichthouders moeten nog instemmen met de deal.