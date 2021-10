Heel Nederland is nu oranje op coronakaart Europa

Friesland is als twaalfde en laatste provincie gezakt van rood naar oranje op de kaart van coronagevallen in Europa. Het aantal positieve tests is er genoeg gedaald. Heel Nederland staat nu op de een na laagste waarschuwingskleur.

De gezondheidsdienst ECDC, de Europese tegenhanger van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, publiceert de kaart elke donderdag. De dienst kijkt naar het aantal en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. De kaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood.

In Friesland zijn in de afgelopen twee weken 1032 inwoners positief getest. Dat komt neer op bijna 159 nieuwe gevallen op elke 100.000 Friezen. Vergeleken met de kaart van vorige week daalde het aantal positieve tests met 23 procent, de grootste afname in heel Nederland.

Brandhaard

Limburg heeft Friesland ingehaald en is naar verhouding de grootste brandhaard geworden. In de laatste twee weken telde Limburg 1955 positieve tests, omgerekend zo’n 175 per 100.000 mensen. Dat is 10 procent meer dan bij de vorige kaart. Ook in Gelderland en Zeeland stijgt het aantal positieve tests.

Groningen, Drenthe en Noord-Brabant hebben nog net iets te veel positieve tests om van oranje naar groen te zakken, het laagste niveau. Begin juli was voor het laatst een Nederlandse provincie groen. Of de drie provincies daadwerkelijk die kleur bereiken, hangt af van de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Het aantal positieve tests neemt de laatste dagen iets toe. Op de kaart van deze week heeft dat nog geen invloed, op de kaart van volgende week mogelijk wel.