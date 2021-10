Rusland plant weer overleg met Taliban

Het Kremlin heeft de Taliban weer uitgenodigd voor overleg in Moskou en hoopt volgens persbureau TASS dat 20 oktober ook China, Pakistan en de VS aanschuiven. In maart was Rusland gastheer op een conferentie over Afghanistan van de vier landen.

Rusland erkent de Taliban niet als regering en heeft de beweging zelfs als terroristisch geregistreerd, omdat ze met terrorisme in de Russische Kaukasus van doen zou hebben. Maar het Kremlin is al geruime tijd in gesprek met de Taliban die in augustus heel het land onder de voet liepen zonder op veel weerstand te stuiten. De Russische ambassade in Kabul is opengebleven, terwijl Russische troepen langs de Afghaanse grens in Tadzjikistan oefeningen hebben gehouden.

De Taliban die ook het doelwit van VN-sancties zijn, zoeken internationale erkenning om als nieuwe machthebbers zaken te kunnen doen met bijvoorbeeld andere landen, banken en bedrijven.