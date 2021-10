Boeren ontkennen hoofdrol bij geëscaleerd protest Groningen

Drie mannen hebben donderdag bij de rechtbank ontkend dat ze een leidende rol speelden bij het uit de hand gelopen boerenprotest in Groningen twee jaar geleden. Op 14 oktober 2019 drongen boze boeren daar het provinciehuis binnen om een gesprek af te dwingen over het stikstofbeleid. De deur van het provinciehuis werd vernield. Circa twintig boeren gingen naar binnen en werden met geweld verwijderd.

Arjen S. (32) uit Tyrnaarlo ontkent niet dat hij, in een opgeheven laadbak van een trekker, bij het provinciehuis teksten riep als: ‘We gaan met de tractor naar binnen, we rammen de deuren open’. Volgens hem was het bedoeld om de bestuurders onder druk te zetten, maar hij verwachtte niet dat het zou gebeuren. Zijn megafoon had hij meegenomen ‘omdat die handig kan zijn bij een demonstratie’.

Volgens S. was hij juist een van de personen die het protest stopte. Dat was pas na het openen van de deuren, aldus de officier van justitie. ‘Toen was het kalf al verdronken. U heeft daarvoor niet tegen de groep geroepen om zich rustig te houden.’

Duurde te lang

Sander van A. (41) uit Noordbroek bestuurde de trekker die in de loop van de middag de provinciedeur opende. ‘Het duurde allemaal veel te lang. Melkveehouders moesten terug om te melken’, luidde zijn uitleg. Van A. stelt dat zijn actie niet was gepland. Hij werd geleid door de opgefokte sfeer.

Jacob Hendrik K. (50) uit Groningen, eigenaar van een bedrijf met veel boeren als klant, wordt ook verdacht van opruiing vanaf een shovel. Hij was naar eigen zeggen vooral een dj die verzoeknummers van de boeren draaide.

Identiteit

Arjan S. zat eerder die dag op de trekker die op de Vismarkt tegen bouwhekken reed. Een hek raakte bijna een fietser. De identiteit van de tractorchauffeur is nooit duidelijk geworden. ‘Ik kende hem niet’, aldus S. Het was de bedoeling om naar het provinciehuis te rijden. ‘Hij moest het kalm doen, maar was wild.’

Het OM verdenkt S. van opruiing en openlijk geweld. Ook K. wordt opruiing verweten, Van A. staat terecht voor vernieling.