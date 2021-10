Oud-bewaker concentratiekamp (100) voor de rechter in Duitsland

In Duitsland is het proces begonnen tegen een voormalige bewaker van concentratiekamp Sachsenhausen, waar tienduizenden mensen de dood vonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De inmiddels 100-jarige Josef Schuetz wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord op ruim 3500 gevangenen. Hij is voor zover bekend de oudste persoon die ooit is vervolgd voor de misdaden van het naziregime.

Het proces wordt gehouden in een zwaar beveiligde sporthal in Neuruppin en duurt naar verwachting tot begin januari. Schuetz wordt er niet van verdacht dat hij persoonlijk mensen heeft gedood. Justitie vervolgt hem voor medeplichtigheid omdat hij zou hebben geweten van de gruweldaden die plaatsvonden in Sachsenhausen. Die heeft hij met zijn werk als bewaker ook mede mogelijk gemaakt, vinden aanklagers.

In het concentratiekamp bij het Duitse Oranienburg zaten tussen 1936 en het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 ongeveer 200.000 mensen vast. Het ging onder meer om Joden, Roma, homoseksuelen en tegenstanders van het regime. Gevangenen kwamen op grote schaal om het leven, onder meer door medische experimenten, dwangarbeid, uithongering en ziektes.

Vervolging

Schuetz wordt medeverantwoordelijk gehouden voor executies van krijgsgevangenen uit de toenmalige Sovjet-Unie en de moord op gevangenen met het gas Zyklon B. Hij hoeft vanwege zijn gevorderde leeftijd maar een paar uur per dag voor de rechter te verschijnen.

Duitse aanklagers maken meer dan 75 jaar na de val van het regime van nazileider Adolf Hitler nog steeds jacht op betrokkenen. Het gaat vaak om mensen die destijds geen belangrijke functie hadden. Zo moest onlangs een 96-jarige vrouw voor de rechter verschijnen die als secretaresse in een kamp had gewerkt. Zij sloeg voor het begin van haar proces op de vlucht, maar kon na enkele uren worden opgepakt.

De vervolging van nazimisdadigers raakte na 2011 weer in een stroomversnelling. Toen kreeg oud-kampbewaker John Demjanjuk een celstraf opgelegd zonder dat was vastgesteld dat hij zich persoonlijk schuldig had gemaakt aan gruweldaden. Het hof vond dat was aangetoond dat hij kampbewaarder was geweest in Sobibór en dat was voldoende voor een veroordeling.