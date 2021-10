VN ziet kosten voedsel stijgen naar hoogste niveau in decennium

Etenswaren kunnen komende tijd nog duurder worden in bijvoorbeeld de supermarkt. Een belangrijke index voor de kosten van voedsel van de Verenigde Naties is namelijk gestegen tot het hoogste niveau in tien jaar.

De graadmeter dikte in september 1,2 procent aan en is bezien over een heel jaar al met ongeveer een derde gestegen. De prijzen voor bijna alle soorten voedingsmiddelen zijn gestegen. Dat komt bijvoorbeeld door een tekort aan essentiële basisproducten zoals plantaardige oliën, terwijl de tarweoogsten zijn getroffen door slecht weer. Door de sterk stijgende energiekosten dreigen veel landbouwproducten nu ook duurder te worden. Voor bijvoorbeeld het verbouwen van groente in kassen is namelijk veel energie nodig.

Het leven wordt de laatste tijd in rap tempo duurder voor veel mensen. De inflatie in Nederland is in september uitgekomen op 2,7 procent op jaarbasis, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Vooral de energierekening viel hoger uit. Ook de brandstofprijzen aan de pomp liepen flink op.

Inflatie

De snel oplopende prijzen spelen in tal van landen, vaak in veel heftigere vorm dan in Nederland. Daarbij speelt ook mee dat de tarieven van internationaal transport fors zijn gestegen door verstoringen in de scheepvaart. Daarnaast is er in veel landen sprake van personeelstekorten omdat de vraag naar productie sneller herstelt uit de coronacrisis, dan bedrijven extra personeel kunnen aannemen.

Beleggers maken zich zorgen om de sterke inflatie. Dat zou centrale banken immers kunnen aanzetten tot ingrijpen door hun steunbeleid versneld af te bouwen, en dat zien beleggers liever niet gebeuren. Voor veel armere landen dreigen echter grotere problemen. Zij zijn soms erg afhankelijk van voedselimporten en kunnen de prijsstijgingen dus extra hard voelen. Ook is honger daar al langer een groot probleem, en dat dreigt door de hogere voedselprijzen alleen maar erger te worden.