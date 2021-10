Legerbaas België: bewijs inmenging Rusland rond militair Conings

Er zijn bewijzen gevonden van Russische inmenging in de complottheorieën op sociale media rond de verdwijning en dood eerder dit jaar van de extreemrechtse Belgische militair Jürgen Conings. Volgens de stafchef van het leger, Michel Hofman, hebben extremistische groeperingen uit Rusland het internet overspoeld met foutieve informatie en beelden ‘met als bedoeling onze westerse maatschappij te destabiliseren en mensen bij ons te radicaliseren’, zegt hij in verschillende Vlaamse kranten.

Conings kwam in mei in het nieuws nadat hij met een flink aantal uit een kazerne gestolen zware wapens spoorloos was verdwenen. De politie en het leger maakten wekenlang jacht op de schietinstructeur, die het uit woede over het coronabeleid gemunt had op virologen en de overheid. Vanwege zijn dreigementen werd de ook in Nederland bekende viroloog Marc Van Ranst wekenlang met zijn gezin in een safehouse ondergebracht.

Tijdens zijn verdwijning en vooral nadat hij ruim een maand later dood in een bos was teruggevonden, werden via sociale media ­allerlei verdacht­makingen gedeeld als zou de militair ‘te veel geweten hebben’ en daarom ‘vermoord’ zijn. Conings bleek al snel na zijn verdwijning een eind aan zijn leven te hebben gemaakt.

De affaire toont aan dat België sneller een volwaardige cyberdivisie bij defensie moet opbouwen, zegt Hofman onder meer in Het Nieuwsblad en De Morgen. Die staat nu voor 2030 gepland maar dat moet sneller, ‘liefst morgen’. Er zouden zo’n driehonderd hooggekwalificeerde militairen en burgers moeten werken.