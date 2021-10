Airport Weeze voorziet drukkere herfstvakantie dan voor corona

Het Duitse vliegveld Weeze, net over de grens bij Venray, rekent voor de herfstvakantie al weer op meer mensen dan voor de coronacrisis. Daarbij helpt mee dat de coronamaatregelen in landen rond de Middellandse Zee onlangs zijn versoepeld en er steeds meer mensen zijn gevaccineerd.

Na een lange periode met relatief weinig reizen willen veel mensen de herfstvakantie gebruiken om toch nog even naar de zon te vliegen of familie en vrienden te bezoeken, constateert directeur Sebastian Papst in een verklaring. Hij rekent daarom op meer dan 60.000 passagiers voor de vakantieperiode, die in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen dit weekend begint. In dezelfde tijd in 2019 maakten 55.000 mensen gebruik van het vliegveld.

Met 95 vertrekkende vluchten per week is het aanbod van vluchten op Weeze Airport ook voor het eerst weer op pre-coronaniveau. De Ierse prijsvechter Ryanair is verantwoordelijk voor het merendeel van de vluchten. Daarnaast zal Corendon op meer bestemmingen vliegen dan voorheen. Airport Weeze wordt vanwege zijn ligging net over de grens doorgaans ook veel gebruikt door Nederlanders.