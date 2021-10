Finland staakt gebruik Moderna-vaccin bij jongere mannen

Na Zweden en Denemarken heeft ook Finland besloten het gebruik van het coronavaccin van Moderna te beperken. De Finse autoriteiten laten mannen die zijn geboren in of na 1991 voorlopig niet meer vaccineren met het middel. Wie al een eerste prik met Moderna heeft gehad, kan een tweede inenting krijgen met het vaccin van Pfizer/BioNTech.

Directeur Mika Salminen van het Finse Instituut voor Gezondheid en Welzijn motiveerde het besluit door te verwijzen naar een Noorse studie. Daar kwam uit naar voren dat ‘mannen onder de 30 jaar een iets hoger risico lopen dan anderen op ontsteking van de hartspier als ze het vaccin Moderna Spikevax hebben gekregen.’

Salminen benadrukte dat de bijwerkingen vaak licht zijn en na een paar dagen vanzelf overgaan. Toch besluiten meerdere landen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Zweden laat het gebruik van het Moderna-vaccin tot 1 december stopzetten voor degenen die in 1991 of daarna zijn geboren. In Denemarken krijgen jongeren onder de 18 jaar tijdelijk geen prikken meer met het middel.

De Deense autoriteiten hadden al bekendgemaakt dat de Noorse onderzoeksgegevens worden doorgestuurd naar de Europese vaccinwaakhond EMA. Die beoordeelt vaccins die in de Europese Unie worden gebruikt.