New York Pizza koopt twee Duitse pizzaketens

New York Pizza heeft twee Duitse pizzaketens overgenomen. Het gaat om Flying Pizza en Pizza Planet. Onlangs werd bij de oosterburen ook al pizzaketen Stückwerk ingelijfd. Het Nederlandse New York Pizza wil in Duitsland graag een van de grootste spelers worden op de pizzabezorgmarkt.

Flying Pizza heeft 43 vestigingen en zit in het noorden en oosten van Duitsland. Pizza Planet is goed voor dertig locaties rondom Berlijn. Door de overnames groeit New York Pizza in korte tijd uit naar 107 vestigingen in Duitsland. Daarnaast heeft de keten nog 234 zaken in Nederland en één in het Belgische Leuven. Over de nieuwe deals worden geen financiële details naar buiten gebracht.

New York Pizza is opgericht in 1993. De eerste zaak werd gevestigd aan het Amsterdamse Spui. De laatste tijd zoekt de onderneming erg naar groeimogelijkheden. Voor het einde van het jaar wil New York Pizza bijvoorbeeld ook nog enkele zaken openen in België. Bij het streven naar verdere expansie speelt mee dat de keten in het Noorse conglomeraat Orkla recent een nieuwe eigenaar heeft gekregen. Daarmee heeft New York Pizza naar eigen zeggen een grotere slagkracht gekregen voor verdere groei.