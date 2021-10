Shell rekent op schade van honderden miljoenen door orkaan Ida

Olie- en gasconcern Shell denkt dat de orkaan Ida een nadelig effect van honderden miljoenen dollars gaat hebben op zijn resultaten over het derde kwartaal. Die orkaan trof in augustus het zuiden van de Verenigde Staten. Een groot deel van de olieproductie in de Golf van Mexico kwam daardoor tijdelijk stil te liggen.

Shell raamt de impact op ongeveer 400 miljoen dollar. Dat bedrag zou dan af gaan van de winst die is geschoond voor onder meer belastingen. Door de orkaan werden veel boorplatformen platgelegd. Dat kwam bijvoorbeeld door schade aan pijpleidingen en landingsplaatsen voor helikopters om werknemers te vervoeren naar de booreilanden. Ook moest personeel worden geëvacueerd.

Hoe Shell afgelopen kwartaal over de gehele linie heeft gepresteerd, brengt het concern pas later deze maand naar buiten. Afgezien van de schade door Ida heeft Shell waarschijnlijk een sterke periode achter de rug. Zowel de olie- als de gasprijzen zijn de laatste tijd flink gestegen door de grote vraag door het herstel uit de crisis. In het eerste halfjaar ging het ook al weer een stuk beter met Shell dankzij het aantrekken van de prijzen. Het contrast met het begin van de coronacrisis was daarmee enorm. Toen draaide Shell juist vele miljarden dollars verlies omdat er destijds veel minder vraag naar olie en gas was en de olieprijzen tijdelijk instortten.