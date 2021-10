Bussenproducent Ebusco kondigt beursgang op Damrak aan

Producent van elektrische bussen en laadsystemen Ebusco wil naar de beurs in Amsterdam. De onderneming met hoofdkantoor in het Brabantse Deurne hoopt met de beursgang zo’n 300 miljoen euro op te halen. Dat geld moet worden gebruikt voor verdere groei, ook internationaal. Daarnaast wil het bedrijf zijn naamsbekendheid vergroten.

De bussen van Ebusco rijden momenteel al in verschillende steden zoals Amsterdam, Frankfurt en München. In totaal gaat het om 346 bussen in zeven Europese landen. De nieuwste bus van het bedrijf kan met een volle accu zo’n 575 kilometer rijden en gaat zo’n 25 jaar mee is de verwachting.

Het bedrijf werd tien jaar geleden opgericht en telt momenteel 214 medewerkers. Naast de productielocatie in Deurne heeft het bedrijf ook een externe faciliteit in China. Ebusco was vorig jaar goed voor een omzet van 100 miljoen euro. Door de coronacrisis werden er wel minder bussen besteld omdat er minder met het openbaar vervoer werd gereisd. Maar ook bij Ebusco is het herstel ingezet, aldus de onderneming.

De aandelen worden geplaatst bij institutionele beleggers in Nederland en een aantal andere landen. Particuliere beleggers zullen niet op de stukken kunnen inschrijven.