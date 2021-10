Makers De Nieuwe Wildernis maken natuurfilm over haven Rotterdam

Regisseur Mark Verkerk, die in 2013 de bioscoophit De Nieuwe Wildernis maakte, komt volgend jaar met een vervolg. De Nieuwe Wildernis 2.0 - Natuur in de havens is gedraaid in de havens van Rotterdam en Moerdijk en wordt een ode aan de flora en fauna in havens en op industrieterreinen, meldt distributeur Paradiso Filmed Entertainment.