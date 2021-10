Beurshandel in teken van mogelijk akkoord over schuldenplafond VS

Beleggers op de Europese beurzen houden donderdag de blik vooral gericht op Washington, waar de Democraten en Republikeinen steeds dichterbij een akkoord lijken te komen over een verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond. De Republikeinen hebben een voorstel gedaan om het schuldenplafond tot in december te verhogen. Als het plafond niet voor 18 oktober wordt verhoogd, zouden de Verenigde Staten niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. De kwestie is al weken een fel twistpunt tussen Amerikaanse Congresleden en zorgt voor onrust op de wereldwijde financiële markten.

Daarnaast wordt uitgekeken naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) en de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten, die later op de dag bekend worden gemaakt. Ook wordt gewacht op het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag verschijnt. Uit cijfers van loonstrookverwerker ADP bleek woensdag al dat de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven veel sterker was dan verwacht.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren ruim 1 procent hoger te beginnen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met winsten openen. Op de aandelenmarkten in de Aziatische regio was de stemming donderdag positief. De Nikkei in Tokio sloot 0,5 procent in de plus en doorbrak daarmee een achtdaagse verliesreeks.

China

In China waren de beurzen nog gesloten vanwege de zogeheten Gouden Week in het land. De Hang Seng-index in Hongkong steeg tussentijds 2,7 procent onder aanvoering van grote Chinese techbedrijven als Tencent en Alibaba. De handel in het aandeel Evergrande ligt nog altijd stil in afwachting van belangrijk nieuws van het noodlijdende Chinese vastgoedbedrijf. De Amerikaanse minister voor Buitenlandse zaken Antony Blinken heeft China wel gemaand ‘verantwoord’ om te springen met de crisis bij Evergrande, die volgens hem ook verregaande gevolgen kan hebben voor de rest van de wereld.

De Europese beurzen gaven woensdag een groot deel van het sterke herstel van een dag eerder weer uit handen. De AEX-index sloot 1,3 procent lager op 761,22 punten. Wall Street wist een eerder fors verlies weg te werken. De Dow-Jonesindex won uiteindelijk 0,3 procent tot 34.416,99 punten.

De euro was 1,1551 dollar waard tegen 1,1535 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 77,05 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 81,11 dollar per vat.