Nikkei doorbreekt verliesreeks na herstel Wall Street

De aandelenbeurs in Tokio is donderdag met winst geëindigd en doorbrak daarmee een achtdaagse verliesreeks. Beleggers trokken zich op aan het herstel op Wall Street, waar opgelucht werd gereageerd op een voorstel van de Republikeinen om het schuldenplafond tot in december te verhogen. De aanhoudende impasse in Washington over het verhogen van het schuldenplafond houdt de beurzen al weken in de greep. Als de limiet niet voor 18 oktober wordt verruimd, zouden de Verenigde Staten niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 0,5 procent in de plus op 27.678,21 punten. De techbedrijven werden weer opgepikt na de recente zware koersverliezen in de sector. Robotfabrikant Fanuc dikte meer dan 1 procent aan en de maker van chipapparatuur Tokyo Electron steeg bijna 2 procent. De Japanse supermarktketen Aeon zakte daarentegen ruim 5 procent na teleurstellende resultaten. Japan Post Holdings daalde 0,7 procent nadat de Japanse overheid liet weten zo’n 1 miljard aandelen van het postbedrijf te willen verkopen. Om de impact van de verkoop te verzachten gaat het bedrijf eigen aandelen inkopen.

In Hongkong ging de Hang Seng-index tussentijds 2,7 procent vooruit. De grote Chinese techbedrijven Tencent en Alibaba behoorden tot de sterkste stijgers met winsten tot ruim 5 procent. Chinese Estates, een voormalig grote aandeelhouder van het in geldnood verkerende Chinese vastgoedconcern Evergrande, maakte een koerssprong van dik 30 procent na een overnamebod op het bedrijf. Investeringsmaatschappij Solar Bright wil de projectontwikkelaar voor omgerekend zo’n 212 miljoen euro van de beurs halen. Solar Bright is eigendom van de familie van Joseph Lau, de grootste aandeelhouder van Chinese Estates en oud-voorzitter van het bedrijf.

De handel in het aandeel Evergrande ligt nog altijd stil in afwachting van belangrijk nieuws van het noodlijdende bedrijf. De Amerikaanse minister voor Buitenlandse zaken Antony Blinken heeft China wel gemaand ‘verantwoord’ om te springen met de crisis bij Evergrande. Een faillissement van het concern zou volgens Blinken een domino-effect binnen de Chinese vastgoedsector kunnen veroorzaken en ook verregaande gevolgen hebben voor de hele wereld. In China zijn de beurzen de hele week al dicht vanwege de zogeheten Gouden Week in het land. Vrijdag gaat de beurs in Shanghai weer open.