Coronavaccin AstraZeneca nu ook gebruikt op Antarctica

Het Verenigd Koninkrijk heeft voor het eerst doses van het coronavaccin van AstraZeneca naar Antarctica gestuurd. Daar worden 23 mensen ingeënt die werken in onderzoeksstation Rothera, bericht de BBC. Het gaat volgens de omroep ook om de meest zuidelijke bestemming in de wereld waar het vaccin tot dusver is afgeleverd.

Op het bevroren continent bij de zuidpool bevinden zich nauwelijks mensen. Daardoor kon Antarctica tijdens de pandemie ook grotendeels coronavrij blijven, al zijn eind vorig jaar wel besmettingen gemeld op een Chileense basis. De medewerkers van Rothera hebben inmiddels een eerste dosis van het vaccin gehad en kregen over een paar weken ook nog een tweede inenting.

De lading vaccins heeft volgens de BBC een reis achter de rug van bijna 16.000 kilometer. Die vaccinvlucht van de Britse luchtmacht vertrok uit Brize Norton in Engeland en maakte tussenstops in Senegal en de Falklandeilanden. Voor het laatste deel van de tocht was een klein vliegtuigje van het type Twin Otter gebruikt. De vaccins moesten onderweg worden bewaard in een speciale koelcontainer.

Isolement

De onderzoekers in Rothera zaten de afgelopen 205 dagen in een isolement tijdens de winter op Antarctica. De tijdelijke bestuurder van het station vertelde de BBC dat altijd wordt uitgekeken naar de komst van het eerste vliegtuig in aanloop naar de drukkere zomermaanden op het continent. Onderzoekers krijgen dan voor het eerst in tijden weer post en vers fruit. Dat nu ook coronavaccins zijn afgeleverd, maakt de ervaring volgens hem extra bijzonder.

De Britten hebben al eerder ladingen vaccins naar afgelegen plaatsen gestuurd. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daar volgens de omroep de organisatie Crown Agents voor ingeschakeld. Topman Fergus Drake vertelde dat soms vier of vijf verschillende vervoersmiddelen worden gebruikt om vaccins naar hun bestemming te brengen. Zo moest een speciale boot worden ingezet om 47 mensen te vaccineren op de Pitcairneilanden.